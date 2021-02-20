فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة تشيلسي وساوثامبتون في الدوري الانجليزي “مينامينو يسجل على طريقة ميسي”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “تشيلسي وساوثامبتون” في إحدى مباريات اليوم السبت 20-2-2021 ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي شهدت تسجيل الدولي الياباني “تاكومي مينامينو”، هدفًا رائعًا على طريقة نجم برشلونة “ليونيل ميسي”.

ونقل بث مباشر مباراة “تشيلسي وساوثامبتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 1.

وانطلقت صافرة بداية اللقاء من الحكم الانجليزي “أنتوني تايلور”، في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

فشل تشيلسي في تحقيق انتصاره الرابع على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد “توماس توخيل”، بعدما فرض عليه “ساوثامبتون” التعادل بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سينت ماري.

وفرض تشيلسي سيطرته منذ بداية اللقاء في تراجع ساوثامبتون إلى مناطقه، وجاءت فرصة البلوز الأولى عن طريق ماركوس ألونسو في الدقيقة السادسة بعدما قابل عرضية جيمس بتسديدة على الطائر جاورت المرمى بقليل.

وفاجئ ساوثامبتون تشيلسي بالهدف الأول عن طريق لاعبه المعار من ليفربول “تاكومي مينامينو” في الدقيقة (33)، وذلك بعدما تلاعب بسيزار أزبيلكويتا والحارس إدوارد ميندي قبل ان يسكن الكرة في الشباك.

وكثف تشيلسي جهوده من أجل إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن حارس ساوثامبتون “مكارثي” تألق وحرم زوما من التسجيل برأسية قوية في الدقيقة (39).

ومع بداية الشوط الثاني أجرى توماس توخيل تبديلًا اضطراريًا بخروج المهاجم المصاب “تامي أبراهام” ودخول الجناح الشاب هودسون أودوي.

وأدرك تشيلسي هدف التعادل عن طريق “ماسون ماونت” الذي تحصل على ضربة جزاء نفذها بنفسه بنجاح في شباك الحارس مكارثي عند الدقيقة (54).

ووقفت العارضة سدًا منيعًا في وجه مدافع ساوثامبتون “فيستيرجارد” بعدما صدت رأسية متقنة من المدافع الدنماركي في الدقيقة (72)، وتابعها المهاجم داني إنجس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وأضاع رايس جيمس هدفًا محققًا لفريق تشيلسي في الدقيقة 84، بعدما أرسل مونت عرضية من الجانب الأيسر، قابلها الظهير الإنجليزي الشاب بتسديدة علت المرمى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين أرسل ماسون مونت تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبهذا التعادل أوقف “ساوثامبتون”، سلسلة الهزائم الأكبر في تاريخه بالدوري الانجليزي والتي وصلت إلى 6 مباريات متتالية، ورفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز 13، انتصر في 8 مباريات، وتعادل في 6، وتلقى 10 هزائم، وسجل 31 هدفًا، واستقبلت شباكه 40.

في المقابل أصبح تشيلسي مهددًا بفقدان المركز الرابع الذي يحتله برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الخامس “وست هام يونايتد”، وبفارق 3 نقاط عن السادس “ليفربول.

وجمع تشيلسي نقاطه من 25 مباراة، انتصر في 12 مناسبة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 41 هدفًا، ودخل مرماه 25.

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هدف ساوثامبتون الأول عن طريق مينامينو

اهداف المباراة كاملة

https://twitter.com/Fastgoal2/status/1363147829502480388

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