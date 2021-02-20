نجم نيوكاسل وباريس السابق “يوهان كاباي” يعلن اعتزاله لكرة القدم

أعلن لاعب وسط منتخب فرنسا السابق يوهان كاباي اعتزاله الجمعة عن 35 عامًا، لعدم تعاقده مع أي ناد منذ انتهاء مشواره مع سانت إتيان الصيف الماضي.

كتب صاحب 43 مباراة دولية في حسابه على تويتر “بتأثر كبير بعد أكثر من 17 عامًا من الشغف، عشق كرة القدم، العواطف الجياشة، الذكريات المحفورة دومًا في مخيلتي، لقاءات إنسانية ورياضية لا تنسى، أعلن لكم انتهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف”.

وبعد بروزه مع ليل الشمالي، تنقل كاباي بين نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، باريس سان جيرمان، ثم كريستال بالاس مرة جديدة في إنجلترا، قبل مشوار قصير مع النصر الإماراتي ثم سانت اتيان.

احرز اللاعب الذي كان مرشحًا للانتقال الى الدوري الاميركي، لقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات، مع ليل في 2011 وسان جيرمان في 2014 و2015.