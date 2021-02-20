دوري أبطال أفريقيا | شباب بلوزداد يقترح السودان على الكاف لمواجهة صن داونز

كشف نادي شباب بلوزداد الجزائري اليوم السبت، أنه اقترح مواجهة ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يوم 27 أو 28 فبراير الجاري بالسودان.

وأوضح شباب بلوزداد في صفحته على “فيسبوك”، أنه اقتراحه بلعب المباراة في السودان جاء بعد طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باختيار بلد محايد لإقامة المباراة المذكورة التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل على ملعب الخامس يوليو في العاصمة الجزائرية.

وأكد شباب بلوزداد أنه ينتظر رد الاتحاد الإفريقي المرتبط بموافقة السلطات السودانية على استضافة المباراة.

كان كاف قرر تأجيل مباراة شباب بلوزداد وصن داونز بطلب من اتحاد الكرة الجزائري بناء على توصية من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد خوفًا من تفشي السلالة الجديدة من الفيروس، التي ظهرت بجنوب أفريقيا، في الجزائر.