بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت في الدوري الالماني (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت”، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-2-2021، ضمن الجولة 22 من الدوري الالماني.

ينقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت” على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

وتقام مواجهة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت على ملعب كومرزبنك ارينا، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.

لم يتذوق نادي بايرن ميونخ طعم الخسارة سوى مرة واحدة في آخر 12 مباراة خاضها في الدوري الالماني، وكانت أمام “بوروسيا مونشنغلادباخ” في الجولة 15، فيما انتصر في 8 مباريات، وتعادل في 3، آخرها في الجولة الماضية أمام “أرمينيا بيليفيلد”.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الالماني بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه “لايبزيج”، وفي رصيده 49 نقطة، جمعها من 21 مباراة، انتصر في 15 مناسبة، وتعادل في 4، وخسر مرتين، وسجل لاعبو الفريق البافاري 61 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، وتلقت شباكه 29.

على الجانب الآخر، حقق “اينتراخت فرانكفورت” انتصاره الرابع تواليًا في الجولة الماضية على حساب “كولن”، ليحافظ على سجله خال من الهزائم لعاشر مباراة على التوالي في الدوري الالماني.

ويحتل اينتراخت فرانكفورت المركز الرابع في جدول الترتيب وبفارق 3 نقاط عن الثالث “فولفسبورج” الذي لعب مباراة زائده، وجمع النسور 39 نقطة من 21 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 9، وخسر في مباراتين، وسجل 43 هدفًا، ودخل مرماه 29.

بايرن ميونخ 1-2 اينتراخت فرانكفورت

ملعب كومرزبنك ارينا

الدوري الالماني (الجولة 22)

انتهت

تشكيلة بايرن ميونخ: مانويل نوير – نيكلاس سولي – جيروم بواتينج – دافيد ألابا – ألفونسو ديفيز – جوشوا كيميتش – مارك روكا – تشوبو موتينج – كينجسلي كومان – ليروي ساني – روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيلة اينتراخت فرانكفورت: كيفين تراب – إيفان نديكان – لوكاس سيلفا ميلو – مارتن هينتيرغير – ماكوتو هاسيبي – المامي توري – سباستيان رود – دايتشي كامادا – أمين يونس – فيليب كوستيتش – لوكا يوفيتش.

الاحداث الرئيسية للمباراة

’12 جول – دايتشي كامادا – اينتراخت فرانكفورت.

– دايتشي كامادا – اينتراخت فرانكفورت. ’31 جول – امين يونس – اينتراخت فرانكفورت.

– امين يونس – اينتراخت فرانكفورت. ’53 جول – روبرت ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ.

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