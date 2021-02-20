دوري أبطال أفريقيا | أيمن أشرف جاهز لمباراة الاهلي وسيمبا

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، جاهزية أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول بالنادي، لمواجهة سيمبا التنراني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إن أيمن أشرف سوف ينتظم في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي اليوم.

وأضاف أن أيمن أشرف شارك في جانب من التدريبات الجماعية للفريق أمس الجمعة بالقاهرة، بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية، وسيشارك في مران الفريق كاملًا اليوم السبت، ليكون جاهزًا لمواجهة سيمبا بعد ثلاثةأيام.

يذكر أن الأهلي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط متفوقًا على فريق سيمبا التنزاني بفارق الأهداف، حيث فاز الأهلي في الجولة الأولى على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، فيما فاز سيمبا التنزاني على فيتا كلوب الكونغولي 1 / صفر.