بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثامبتون في الدوري الانجليزي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “تشيلسي وساوثامبتون” في إحدى مباريات اليوم السبت 20-2-2021 ضمن الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “تشيلسي وساوثامبتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1.

وتقام مواجهة تشيلسي وساوثامبتون على ملعب “سينت ماري”، بإدارة من الحكم الانجليزي “أنتوني تايلور”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

تضررت الآمال الأوروبية للمستضيف “ساوثامبتون”، بعدما تعرض لست هزائم متتالية لأول مرة في تاريخه في الدوري الانجليزي الممتاز، وتلقت شباكه في نصف تلك الخسائر هامشًا لا يقل عن هدفين.

وبشكلٍ خاص خسر “ساوثامبتون” آخر خمس مباريات على أرضهم أمام تشيلسي، وسيسعى اليوم لتصحيح مساره لوقف نزيف النقاط وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويتواجد ساوثامبتون في المركز 13 وفي رصيده 29 نقطة، جمعها من 23 مباراة، انتصر في 8 مباريات، وتعادل في 5، وتلقى 10 هزائم، وسجل 30 هدفًا، واستقبلت شباكه 39.

في المقابل، استمرت البداية الرائعة لتوماس توخيل في قيادة تشيلسي للفوز الخامس على التوالي في جميع المسابقات، والرابع في الدوري الانجليزي، عندما انتصر على نيوكاسل يونايتد في ختام الجولة الماضية يوم الاثنين الماضي.

وأثمرت نتائج تشيلسي الماضية في تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث أرتقى للمركز الرابع برصيد 42 نقطة، جمعها من 24 مباراة، انتصر في 12 مناسبة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في مثلها، وسجل لاعبوه 40 هدفًا، ودخل مرماه 24 كثاني أقوى خط دفاع في المسابقة بعد “مانشستر سيتي”.

تشيلسي 1-1 ساوثامبتون

ملعب سينت ماري

الدوري الانجليزي (الجولة 25)

انتهت

’33 جول – تاكومي مينامينو – ساوثامبتون.

– تاكومي مينامينو – ساوثامبتون. ’54 جول – ماسون مونت – تشيلسي – ضربة جزاء.

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