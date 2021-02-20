السفارة المصرية توجه تحذيرا لمسؤولي «الزمالك» من شدة فيروس كورونا فى السنغال

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت السفارة المصرية بالسنغال، مسؤولي نادي الزمالك و الجهاز الطبي للفريق الأبيض من شدة فيروس كورونا فى السنغال قبل مباراة الفريق أمام تونجيث بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد مسؤولو السفارة خلال حديثهم مع مسؤولي القلعة البيضاء أن فيروس كورونا في السنغال شديد الخطورة عن مصر .

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى السنغال في السابعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة استعدادا للقاء تونجيث السنغالي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويترأس البعثة المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي