شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يحتفل بذكرى تتويج الزمالك بالسوبر على حساب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد عبد الله جمعة ظهير أيسر نادى الزمالك ذكريات تتويج الفريق بالسوبر المصرى على حساب النادى الأهلى العام الماضى فى المباراة التى أقيمت بالإمارات وفاز بها الأبيض بركلات الترجيح، ونشر عبد الله جمعة صورته وهو يحمل كأس السوبر وكتب، "السوبر المصرى فى 2020".



عبد الله جمعة على انستجرام

ويأتى نشر عبد الله جمعة تلك الصورة بعدما أثيرت حوله حالة كبيرة من الجدل فى الأوساط الكروية مؤخرا، بدأت بتصريحات حازم فتوح وكيل اللاعبين بأن أندية أوروبية طلبت بالفعل التعاقد مع اللاعب وفى طريقها لإرسال عروض رسمية للتعاقد مع جمعة، حسب تصريحات فتوح ، الذى يرى أن مصلحة اللاعب هو الرحيل فى الوقت الحالي مبكرة، خاصة مع تقدمه فى السن يزيد من صعوبة الحصول على عروض أوروبية جيدة.

إلا أن عبد الله جمعة نفى تلك التصريحات التى أدلى بها حازم فتوح، وكتب عبر استورى صفحته الرسمية على إنستجرام، "ليس لى أى علاقة بهذا الشخص ولا يمثلنى وليس له الحق فى التحدث بالنيابة عنى.. أرجو تحرى الدقة.. وكيلى الوحيد معروف لدى الجميع وهو جون إدوارد".

كما أكد جون إدوارد، وكيل أعمال عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن اللاعب متبقى فى عقده مع النادى الأبيض موسم ونصف، لافتًا إلى أن عبد الله ينصب تركيزه فى الوقت الحالى مع فريقه ولا ينشغل بأى شيء أخر مثلما تردد مؤخرًا.

وقال جون فى تصريحاته لقناة الزمالك مع الإعلامى محمد أبو العلا: "بعيدا عن كل ما دار عبد الله متواجد في الزمالك، وكنت موجود في النادى منذ 3 أسابيع والتقيت أشرف قاسم وعبد الحليم على، ورئيس النادى اللواء عماد عبد العزيز عقد جلسة مع عبد الله حينها".

وتابع حديثه: "جلسة رئيس الزمالك كانت بشأن تجديد تعاقد عبد الله، فهناك رغبة من النادى بذلك، كما هناك رغبة من اللاعب، فعبدالله جمعة مرتبط بالزمالك وجماهيره وخروجه لن يكون سهلاً".

وأضاف: "عبد الله جمعة رحب بالتجديد للزمالك وشبه اتفقنا على الأمور المادية لكن هناك بعض الخلافات البسيطة وسيتم حلها بالطبع، واللاعب حاليًا 24 عامًا، وقدم كل ما يملك للزمالك وظهر بمستوى مبهر فى الفترة الأخيرة وطبيعى يتلقى عروضًا عندما يتبقى فى عقده سنة ونصف".