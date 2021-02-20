شكرا لقرائتكم خبر عن شميلس بيكلى يتقدم لمصر المقاصة على وادى دجلة فى الدقيقة 23.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الإثيوبى شميلس بيكلى، لاعب مصر المقاصة، الهدف الأول لفريقه فى شباك وادى دجلة بالدقيقة 23، فى المباراة المقامة حاليا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

واستغل الإثيوبى بيكلى عرضية متقنة من حسنى فتحى من الجانب الأيسر ليضعها على يسار محمد عبد المنصف حارس دجلة معلنا الهدف الأول لأبناء إيهاب جلال، والسادس للاعب فى بطولة الدوري المصري.

بدأ المقاصة بتشكيل مكون من: "محمد حمدى، أحمد ميدو، حسنى فتحى، أحمد صبيحة، هشام محمد، خالد أوتشو، محمد مخلوف، فارس طارق، صلاح عاشور، شميلس بيكلى، باولن فوافى وباسم مرسى".

في المقابل، دخل وادى دجلة بالتشكيل التالى: "محمد عبد المنصف، يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعى، أحمد سعيد، أحمد مجدى، محمد رضا، محمد هلال، رودى أنتونى، كالديرون، جورجينيو".

ودخل الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الأهلى بالجولة الأخيرة للمسابقة بهدف دون رد، فيما شهد آخر ظهور للفريق الدجلاوى بالدورى خسارة من غزل المحلة بهدف دون رد فى الجولة 12 للمسابقة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى للمسابقة، فى المقابل طالب التشيلى ماريو سالاس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه باستثمار الدفعة المعنوية التى حصلوا عليها بعد الفوز على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ 32 لكأس مصر بغية تحسين وضع الفريق بجدول المسابقة.