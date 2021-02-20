شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول تدريب لمنتخب 2006 بقيادة مؤمن سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر مواليد 2006 أول تدريباته اليوم تحت قيادة مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق، وشهد المران وجود عدد كبير من اللاعبين.

قرر مؤمن سليمان، المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2006 بالتنسيق مع اتحاد الكرة، تنظيم دورة مناطق خلال الفترة المقبلة لاكتشاف المواهب واللاعبين المقرر انضمامهم للمنتخب استعدادًا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أكد مؤمن سليمان أنه تم الاتفاق على إقامة الدورة على 6 مناطق من أجل منح الفرصة للجهاز الفني لحضور جميع المباريات لمتابعة اللاعبين و إختيار الأفضل من بينهم.

ويضم منتخب مصر 2006 كلاً من مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.



تدريبات منتخب 2006



منتخب 2006



منتخب مصر 2006