شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد بدلا من الونش في قائمة الزمالك أمام تونجيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ضم المدافع الشاب حسام عبد المجيد إلى قائمة الفريق المتجهة مساء اليوم إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيت السنغالي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، بدلا من محمود الونش الذي تم استبعاده منذ قليل، وقال مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك، إن الجهاز الفني قرر استبعاد "الونش" من قائمة الفريق المسافرة للسنغال بالتنسيق مع الجهاز الطبي، بسبب إصابة اللاعب في الركبة.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل استبعاد اللاعب حتى لا تتفاقم إصابته ولا سيما وأن الفريق مقبل على مواجهات قوية في الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الجهاز الفني، قرر ضم حسام عبدالمجيد للقائمة الفريق المسافرة إلى السنغال لتعويض غياب "الونش".

من ناحية أخرى تسعى إدارة نادي الزمالك لحسم ملف تجديد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق خلال رحلة الفريق الي السنغال لمواجهة فريق تونجيت السنغالي والمقرر لها بعد غد الثلاثاء في اطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويسافر الفريق الي السنغال مساء اليوم في رحلة طيران خاصة ، ويترأس البعثة اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي ، ويسافر مع الفريق كل من المستشار سامي صبحي عضو مجلس الإدارة وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، وسيعقد الثلاثي جلسة مع فرجاني ساسي عقب الوصول للسنغال لحسم ملف التجديد حيث تتمسك إدارة النادي بتواجد اللاعب ضمن صفوف الزمالك لأطول فترة ممكنة.

في نفس السياق وضع جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، برنامجا بدنيا للاعبين على هامش المران الجماعي اليوم باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. واصطحب جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بعض الأدوات من صالة الجيمانيزم، وخاض لاعبو الفريق التدريب بهذه الأدوات، ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل مواجهة بطل السنغال.

كما خاض محمد عبد الشافي تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، ويعاني محمد عبد الشافي من الإصابة في الركبة، ويخضع لبرنامج تدريبي تحت إشراف الدكتور عمرو مطراوي أخصائي الإصابات والتأهيل بالفريق.