شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من الملعب وراء استبعاد الونش وحازم إمام من رحلة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك عن السبب الأساسي لاستبعاد الثنائي محمود حمدي الونش وحازم امام لاعبى الفريق من رحلة السنغال مساء اليوم، استعدادا لمواجهة فريق تونجيت السنغال والمقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن استبعاد الونش وحازم جاء بعد تحذيرات من محمد أسامة طبيب الفريق، الموجود حالياً فى السنغال، من أرضية ملعب المباراة والتدريبات فى السنغال، والتى من الممكن أن تتسبب فى إصابة الثنائى، خاصة أن الونش يعاني من قطع فى غضروف الركبة وقد يتأثر اللاعب حال مشاركته على ملعب المباراة، كما أن حازم إمام يعانى من إصابة عضلية قد يتعرض لمضاعفات فى حال خوضه التدريبات والمباريات على الملعب المحدد، لذا فان الجهاز الفني فضل استبعادهما من الرحلة.

من ناحية أخرى، تسعى إدارة نادي الزمالك لحسم ملف تجديد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق خلال رحلة الفريق الي السنغال لمواجهة فريق تونجيت السنغالي والمقرر لها بعد غد الثلاثاء فى اطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسافر الفريق إلى السنغال مساء اليوم فى رحلة طيران خاصة، ويترأس البعثة المستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي ، ويسافر مع الفريق كل من المستشار سامي صبحي عضو مجلس الإدارة وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، وسيعقد الثلاثي جلسة مع فرجاني ساسي عقب الوصول للسنغال لحسم ملف التجديد حيث تتمسك إدارة النادي بتواجد اللاعب ضمن صفوف الزمالك لأطول فترة ممكنة.

في نفس السياق وضع جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، برنامجا بدنيا للاعبين على هامش المران الجماعي اليوم باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. واصطحب جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بعض الأدوات من صالة الجيمانيزم، وخاض لاعبو الفريق التدريب بهذه الأدوات، ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل مواجهة بطل السنغال.

كما خاض محمد عبد الشافي تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، ويعاني محمد عبد الشافي من الإصابة في الركبة، ويخضع لبرنامج تدريبي تحت إشراف الدكتور عمرو مطراوي أخصائي الإصابات والتأهيل بالفريق.