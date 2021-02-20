شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أوزان مضرب لعبة التنس "الثقيل يكسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد "المضرب" من أهم أدوات ممارسى لعبة التنس، لاسيما أن خصائص المضرب تختلف من حيث الشكل والوزن، فهى ليست خفيفة كما يتخيل البعض، بل ويمتلك كل مضرب خصائص مختلف عن غيره، يستخدمها ممارس اللعبة وفقًا لرغبته.

أوزان المضارب تتراوح من 245 جم وتصل إلى 385 جم، وعادة ما تكون 300 جم للاعبين المحترفين، فصعوبة اللعبة تكمن فى قدرة اللاعب على حمل المضرب واللعب به لفترة طويلة دون إحساس بالتعب.

ويعد المضرب الثقيل أكثر قوة وثباتا عن مثيله الأخف وزنا، كما أنه ينقل صدمات ارتطام الكرات به إلى ذراع اللاعب بصورة أقل من المضرب الأخف، وعلى العكس نجد المضرب خفيف الوزن أسرع فى الحركة وأسهل فى ضرب الكرة.

داخل المضرب يوجد شبكة مكونة من خيط رفيع يبلغ طوله من 10 إلى 11 مترا، ويتم شده على ماكينات خاصة بالمضارب.