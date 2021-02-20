شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد الونش من رحلة السنغال لمواجهة تونجيت فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، استبعاد محمود حمدى الونش مدافع الفريق من رحلة السفر إلى السنغال، مساء اليوم، استعدادا لمواجهة فريق تونجيت، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء استبعاد اللاعب من القائمة بعدما قرر باتشيكو ضمه بسبب استمرار معاناة اللاعب من الإصابة فى الركبة، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى لاستبعاده من الرحلة خوفًا من تفاقم إصابته.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف اوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل

وخاض الفريق مرانه اليوم على ملعب النادي في ميت عقبة قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى السنغال على متن طائرة خاصة مساء اليوم.

وتطير بعثة الزمالك إلى السنغال فى السابعة مساء اليوم، السبت، عبر طائرة خاصة، بعدما نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي فى توفير الطائرة رغم أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك، والتى انتهت خلال الساعات الماضية، بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.