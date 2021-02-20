مدحت العدل فى ذكرى ميلاد الجوهرى: واحد ممن شرفوا مصر جواها وبراها

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القاهرة - سامية سيد - أحيا السيناريست مدحت العدل ذكرى ميلاد الجنرال محمود الجوهرى، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر والذى قاده لكأس العالم فى إيطاليا عام 1990، والتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1998 فى بوركينا فاسو، مؤكدا أنه كان واحدا ممن شرفوا مصر لاعباً ومدرباً ومديراً فنياً.



محمود الجوهرى

ونشر العدل، عبر حسابه على انستجرام، صورة للجوهرى، صحبها بتعليق: "اليوم ذكرى ميلاد واحد ممن شرفوا مصر جواها وبراها لاعباً ومدرباً ومديراً فنياً.. شخصية عسكرية محترمة بكل ما تتصف به الشخصية العسكرية من انضباط وتواضع وكبرياء.. كابتن محمود الجوهرى".





وتحل اليوم السبت، ذكرى ميلاد الجنرال الراحل محمود الجوهرى، أكبر المدربين فى تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية، ولد الجوهرى فى 20 فبراير عام 1938، وعمل ضابطاً فى الجيش المصرى وشارك فى حرب أكتوبر عام 1973، وتوفى فى 3 سبتمبر من عام 2012 فى الأردن.

الجوهرى هو أول من درب فريقى الأهلى والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، فقد نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا عام 1982، كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقى.

وفازت مصر تحت قيادة الجوهرى بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.

كما استطاع الوصول بالمنتخب إلى كأس العالم عام 1990 لثانى مرة فى تاريخه، وقاد المنتخب الوطنى للفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية 1992 التى أقيمت فى سوريا.