توتنهام يحدد موعد حسم مستقبل مورينيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن نادي ​توتنهام​ لن يحسم ​مستقبل​ البرتغالي جوزيه ​مورينيو​ مدرب الفريق قبل نهاية الموسم الجاري.



توتنهام آخر 5 مباريات خسر 4، ما دفع دانييل ليفي رئيس النادي يعيد التفكير في مستقبل مورينيو.

ووفقاً لشبكة "ESPN" العالمية، فان النادي اللندني سيتكبد خسائر كبيرة حال إقالة مورينيو، بالإضافة إلى أن المدرب البرتغالي سيخوض نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، وهي فرصة لتتويج الفريق بلقب.

واضافت أن تكلفة رحيل مورينيو عن توتنهام ستكون حوالي 30 مليون جنيه إسترليني، خاصة مع عقد المدرب البرتغالي المستمر حتى 2023.

واوضحت التقارير أن الفريق بالكامل يدعم مورينيو، حيث يحاولون تحسين النتائج لاستمراره.