الكاف قد يخسّر الوداد البيضاوي أمام كيزر تشيفز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "​الكاف​"، بتهديد نادي ​الوداد البيضاوي​ المغربي، بخسارة لقائه أمام ​كيزر تشيفز​، على الورق إذا لم يحدد ملعب مباراته أمام الفريق الجنوب إفريقي.



ودعا "الكاف" في رسالة تحذيرية، الاتحاد المغربي لكرة القدم، لإيجاد ملعب لاحتضان لقاء الوداد وكيزر تشيفز قبل منتصف الليل من يوم الأحد.

وكان من المقرر إقامة مباراة الوداد وكيزر تشيفز، يوم السبت الماضي، في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، إلا أن السلطات المغربية رفضت الترخيص بإجرائها وعدم استقبال بعثة الفريق الجنوب إفريقي بسبب تداعيات أزمة السلالة الجديدة لفيروس كورونا.