كومان يعلق على واقعة بيكيه وغريزمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

علق رونالد ​كومان​ مدرب فريق ​برشلونة​ الاسباني، على واقعة جيرارد ​بيكيه​ مدافع الفريق وأنطوان ​غريزمان​، خلال مواجهة باريس سان جيرمان.



وخسر برشلونة برباعية مقابل هدف ضد باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت تراشقًا بالألفاظ بين بيكيه وغريزمان.

وقال كومان عن الواقعة:" من الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاعر الصعبة داخل الملعب".

وأضاف:" الأمر لم يكن جيدًا، بيكيه كان عصبيًا، وكذلك غريزمان، لكنه أمر جيد بالنسبة لي، أن يغضب لاعب في فريقي عندما لا تكون الأمور جيدة".

يذكر ان برشلونة سيلاقي سان جيرمان في اياب دور الـ 16 من دوري الابطال على ملعب البارك دي برانس.