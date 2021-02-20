الليغ 1: سانت ايتيان يفاجئ ريمس في الدقائق الاخيرة ليجرّه لتعادل مرير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

ضمن فعاليات الجولة 26 من منافسات ​الدوري الفرنسي​ " الليغ 1 "، انقاد نادي ​ريمس​ الى تعادل مرير امام ​سانت ايتيان​ وبواقع 1-1 وكان ريمس قريب من خطف الفوز قبل ان ينجح سانت ايتيان من خطف هدف قاتل في الدقائق الاخيرة ليواصل ريمس تواجده في المركز الـ13 وخلقه سانت اييتان مباشرة.



وفي الشوط الاول فرض لاعبو سانت ايتيان ضغطهم الكبير على مرمى الخصم في ظل اداء دفاعي من قبل لاعبي ريمس ولم ينجح ابناء المدرب كلود بوييل من اختراق دفاع الخصم وبدوره اعتمد لاعبو ريمس على الهجمات المرتدة في محاولة لاستغلال تقدم لاعبي الفريق الاخضر، ولم ينجح لاعبو سانت ايتيان من استغلال الفرص التي سنحت لهم وبدوره تحصّل لاعب ريمس ناثنائيل مبوكو على فرصة خطيرة ولكن الحارس جيسي مولين نجح في التصدي له ببراعة كبيرة لينتهي هذا الشوط سلبياً بين الجانبين.

وفي الشوط الثاني تحسن اداء لاعبي ريمس هجومياً حيث حاولوا الضغط بقوة على مرمى سانت اييتان وبدوره اعتمد لاعبو المدرب بوييل على الهجمات المرتدة واهدر انطوني موديست فرصة ذهبية لمنح الفريق الاخضر هدف التقدم بعد تسديدة جانبت القائم، وواصل لاعبو سانت اتيان اهدار الفرص الخطيرة امام مرمى الخصم وبعكس مجريات اللعب تمكن ريمس من خطف هدف التقدم في الدقيقة 72 عبر البلال توريه بعد تمريرة حاسمة من موسى دومبيا، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة كثّف لاعبو سانت ايتيان من وتيرة ضغطهم في محاولة لاقتناص هدف التعادل ولكن محاولاتهم باءت بالفشل الا ان تمكن تشارلز آبي من خطف هدف قاتل لسانت ايتيان في الدقيقة 89 لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1.