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كومان: نمتلك رغبة كبيرة بالفوز على قادش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

اشار المدير الفني لنادي ​​ الهولندي ​رونالد كومان​ الى انه ينبغي على لاعبي فريقه ان يقوموا بردة فعل بعد الخسارة التي تعرض لها البلوغرانا ضمن ذهاب مباريات الدور ال 16 من دوري ابطال اوروبا امام باريس سان جيرمان، مضيفاً ان اي لاعب مع الفريق الكتالوني لا يتأثر بالخسارة يجب ان لا يتواجد مع الفريق.

واعتبر كومان انه من الطبيعي ان يشعر الفريق ببعض التراجع النفسي بعد الخسارة، اما الان فأن اللاعبين يمتلكون رغبة كبيرة بالفوز وهو ما سيظهر في المباراة التي ستجمعه مع ​قادش​. ترجمة راغب سليم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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