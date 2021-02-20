البايرن ضد انتراخت.. ليفاندوفسكي وساني يقودان هجوم البافاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

أعلن ​هانز فليك​ المدير الفني ل​بايرن ميونيخ​ الالماني تشكيلة فريقه لمباراة ​آينتراخت فرانكفورت​ اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 من البوندسليغا.



وجاء التشكيلة على الشكل التالي :

حراسة المرمى : ​مانويل نوير​.

خط الدفاع : نيكلاس سولي، جيروم بواتينغ ، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، مارك روكا، كينغسيلي كومان.

خط الهجوم: ​روبرت ليفاندوفسكي​، ​ليروي سانيه​، تشوبو موتينغ.

ويتصدر البايرن ترتيب ​الدوري الالماني​ برصيد 49 نقطة بعد مرور 21 جولة بفارق 10 نقطة عن آينتراخت فرانكفورت الذي يحتل المركز الرابع .