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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البايرن ضد انتراخت.. ليفاندوفسكي وساني يقودان هجوم البافاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021
أعلن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ الالماني تشكيلة فريقه لمباراة آينتراخت فرانكفورت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 من البوندسليغا.
وجاء التشكيلة على الشكل التالي :
حراسة المرمى : مانويل نوير.
خط الدفاع : نيكلاس سولي، جيروم بواتينغ ، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا.
خط الوسط: جوشوا كيميتش، مارك روكا، كينغسيلي كومان.
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، ليروي سانيه، تشوبو موتينغ.
ويتصدر البايرن ترتيب الدوري الالماني برصيد 49 نقطة بعد مرور 21 جولة بفارق 10 نقطة عن آينتراخت فرانكفورت الذي يحتل المركز الرابع .