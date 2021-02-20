شباب بلوزداد يختار السودان ارضا محايدا لمواجهة صن داونز 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

اعلن نادي ​شباب بلوزداد​ الجزائري اختياره السودان ارضا محايدا لمواجهة ضيفه ​ماميلودي صن داونز​ الجنوب أفريقي في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 27 أو 28 شباط/فبراير الجاري .



واشار النادي على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه اقتراحه بلعب المباراة في السودان جاء بعد طلب ​الاتحاد الإفريقي​ للعبة (كاف) باختيار بلد محايد لإقامة المباراة المذكورة التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل على ملعب الخامس يوليو في العاصمة الجزائرية.

وأضاف أنه ينتظر رد الاتحاد الإفريقي المرتبط بموافقة السلطات السودانية على استضافة المباراة.

كان كاف قرر تأجيل مباراة شباب بلوزداد وصن داونز بطلب من اتحاد الكرة الجزائري بناء على توصية من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد خوفا من تفشي السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت بجنوب إفريقيا، في الجزائر.