تعرف علىى أزمة لقاء النصر والشباب في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

استدعت لجنة الانضباط والأخلاق في ​الاتحاد السعودي لكرة القدم​ رجال أمن ملعب “مرسول بارك”، إضافة إلى مسؤول مكتب الرياض في وزارة الرياضة الموجود آنذاك للاستماع إلى شهادتهم في حادثة مباراة ​النصر​ و​الشباب​ الأخيرة في الجولة 18 والتهم المتبادلة بين الطرفين، حسبما مصادر لصحيفة "الرياضية".



واتهم ​خالد البلطان​ رئيس نادي الشباب ، ​حسين عبد الغني​ المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، بتوجيه ألفاظ عنصرية للاعب فريقه المحترف البرازيلي سيبا قبل أن يرد عبد الغني باتهام البلطان بالاعتداء عليه بألفاظ نابية .

وكانت لجنة الانضباط قد استمعت إلى أقوال البلطان والبرازيلي سيبا لاعبه إضافة إلى حسين عبد الغني كما قدم الطرفين شهود لدعم اقوالهم بالاضافة إلى تفريغ كل كاميرات الملعب والتسجيلات الخاصة.

وحسب الصحيفة فانه من المنتظر أن تصدر اللجنة قراراتها بداية الأسبوع الجاري بعد استكمال تحقيقاتها .