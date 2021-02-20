رام وكريسيكوفا يحرزان لقب زوجي المختلط في بطولة استراليا المفتوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

بعد ان وصل الى نهائي زوجي الرجال في ​بطولة استراليا المفتوحة​ لكرة المضرب نجح لاعب كرة المضرب الاميركي ​راجيف رام​ في احراز لقب الزوجي المختلط مع زميلته التشيكية ​باربورا كريسيكوفا​، بانتظار مشاركته في زوجي الرجال نهار الاحد.



وكان رام قد نجح مع كريسيكوفا في تخطي الثنائي الاسترالي ماثيو ايبدين وسمانتا ستوسر بمجموعتين دون رد، حيث نجح رام وكريسيكوفا في انهاء المجموعة الاولى بسهولة لمصلحتهما بواقع 6 – 1، قبل ان يحسما المجموعة الثانية وبالتالي المباراة بصعوبة اكبر وبواقع 6 – 4.