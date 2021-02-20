شرط مدافع النصر لانهاء عقده مع الفريق 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

يسعى نادي ​النصر السعودي​ إلى إنهاء عقد اللاعب الكوري الجنوبي ​كيم جين سو​ مدافع الفريق وذلك بعد إصابته الأخيرة والتي انهت موسمه مع الفريق حسب مصادر لصحيفة الرياضية .



وأشارت الصحيفة الى ان النصر يخطط لانهاء عقد اللاعب ليتمكن من تدعيم صفوف الفريق بصفقة جديدة بحسب توصيات المدرب الكرواتي ​ألين هورفات​ .

وتسمح لجنة الاحتراف التابعة للـ ​الاتحاد السعودي لكرة القدم​، للأندية بالتعاقد مع اللاعبين خارج أوقات التسجيل الرسمية في حالة وجود مخالصة مالية مع تقديم تقرير طبي يثبت إصابة اللاعب لفترة طويلة.

وفتحت إدارة النصر خط المفاوضات مع الكوري كيم جين سو من أجل إنهاء عقده إلا أن اللاعب اشترط الحصول على كافة مستحقاته المالية حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل والتي تبلغ نحو 4 ملايين دولار.

يذكر ان النصر تعاقد مع كيم في صيف 2020 لمدة عامين قادما من ​جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي​.