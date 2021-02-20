ماندزوكيتش يغيب عن ديربي ميلانو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

اكد موقع football-italia ان لاعب نادي ​ميلان​ ​ماريو ماندزوكيتش​ سيغيب عن مباراة الديربي التي ستلعب ضمن فعاليات الجولة ال 23 من عمر ​الدوري الايطالي​ لكرة القدم، حيث يتنافس قطبي مدينة ميلان على الصدارة، حيث يتفوق حالياً ​انتر​ على جاره اللدود بفارق نقطة واحدة وبواقع 50 نقطة.



واضاف الموقع ان ماندزوكيتش سيغيب عن مباراة فريقه امام انتر ميلان بعد ان تعرض لاصابة عضلية، وهو بالتالي كان قد غاب عن تمارين الفريق الجماعية التي اقيمت صباح يوم السبت وهو ما يعني غيابه عن مباراة الديربي.