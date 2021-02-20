شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك مشتاق للملعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد - ضمياء فالح

نشر نادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عدداً من الصور في غرفة «الجيم» بملعب التدريبات أكسا يظهر فيها الظهير الهولندي فيرجيل فان دايك الغائب عن الفريق منذ أكتوبر الماضي والمصاب في نوفمبر الماضي، والمدافع الإنجليزي جو جوميز وهما ينفذان تمرينات صعبة على الأجهزة، وقال فان دايك إنه مشتاق للعودة إلى الملاعب ويحاول اختصار وقت التدريبات العلاجية.

وانضم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو لجملة المصابين في فريق المدرب كلوب وغاب عن مواجهة ليستر سيتي في الدوري ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا بسبب مشكلة عضلية لكن مدربه أكد «قرب عودته للمشاركة».