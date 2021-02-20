شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة الشامسي يترشح لرئاسة اتحاد ألعاب القوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعلن العميد خليفة سالم معضد الشامسي، ترشحه لرئاسة اتحاد ألعاب القوى للدورة الجديدة 2020 - 2024، ويعمل الشامسي في وزارة الداخلية ويحمل شهادة في القانون وماجستيراً في الإدارة، وتولى مناصب إدارية وميدانية متنوعة خلال 30 عاماً، كما أنه محام غير مشتغل، وعمل في الأندية الرياضية كأمين عام لمدة 14عاماً، ويرتبط بعلاقات طيبة مع الكثير من الأندية والمؤسسات الاتحادية والمحلية.

وأكد الشامسي أن هدفه من الترشح لرئاسة اتحاد ألعاب القوى هو رفع راية الدولة في المحافل الدولية من خلال استراتيجية شاملة للمشاركات الدولية، كاشفاً عن أنه عكف على تلك الاستراتيجية التي ستكفل لأبطال الدولة تحقيق الإنجازات والطموحات، كما أكد على ضرورة التعاون مع الأندية والجهات المعنية باللعبة. وأعرب الشامسي عن ثقته في العملية الديمقراطية وقدرة الأندية على اختيار من تراه مناسباً لقيادة دفة اللعبة في الفترة القادمة.