شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر السابق كاباي يعتزل في سن الـ35 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أعلن النجم الفرنسي يوهان كاباي (35 عاماً) لاعب وسط نيوكاسل وباريس سان جيرمان وكريستال بالاس، والنصر الإماراتي، اعتزال اللعب. وقال النجم الذي بدأ مشواره مع ليل الفرنسي وخاض 48 مباراة دولية مع منتخب فرنسا: «بعد أكثر من 17 عاماً في الملاعب مشحونة بالذكريات، أعلن اعتزالي كلاعب محترف. على الرغم من أن قراري مفهوم وواضح بعد عبوري سن الـ35، فإنه ما يزال صعباً؛ لأن حبي للكرة كبير جداً، عشت حلم طفولتي بلعب الكرة وأتقدم بالشكر لكل من دعمني في سنواتي الأخيرة من زملاء ومدربين ومشجعين ورؤساء أندية، شكراً لأولادي الخمسة: ميلا، شارليز، رومي، لينيو ومايان؛ لأنهم منحوني الكثير من الحب في أصعب الفترات على لاعب الكرة».

وتقدم نادي نيوكاسل الذي ساعده كاباي في الصعود للمركز الخامس في 2012، بتهنئة نجمه على حسابه الرسمي ونشر فيديو للهدفين اللذين سجلهما في شباك مانشستر يونايتد، فيما نشر كريستال بالاس شكراً على حسابه مرفقاً بفيديو لهدفه في مباراة الفوز 3- 0، على أرسنال في 2017.

وحصد كاباي بعد انتقاله لسان جيرمان لقبي دوري ولقبي كأس، وعاد للبرمييرليج في 2015 لكريستال بالاس، وفي 2018 انتقل إلى نادي النصر الإماراتي قبل أن يوقع مع سانت ايتيان في 2020 لعام واحد، وكان آخر ظهور له في ربع نهائي كاس فرنسا في أغسطس العام الماضي.