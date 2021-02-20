شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حسين باقٍ مع «الجوية» العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية العراقي، بقاء مهاجمه وهدافه، وكذلك متصدر قائمة هدافي الدوري العراقي أيمن حسين مع الفريق، ولن يذهب للاحتراف خارجياً.

وجاء هذا التأكيد من المكتب بعد أن تلقى أيمن حسين عرضين الأول من الأهلي المصري، والثاني من أحد فرق المقدمة في الدوري الجزائري، حيث أبدى حسين رغبته في الوجود مع الأهلي المصري لمكانته الكبيرة في الوطن العربي وإفريقيا، إلا أن إغلاق سوق الانتقالات أضاع عليه هذه الفرصة المهمة لخوض التجربة.

يذكر أن أيمن حسين يتصدر قائمة هدّافي الدوري العراقي بعد نهاية المرحلة الأولى برصيد 14 هدفاً، على الرغم من أنه لم يشارك في 3 مباريات من مباريات القوة الجوية الـ19 بسبب الحرمان والإصابة.