آخر التطورات في ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك.. ساسي متمسك بالـ 2.5 مليون يورو.. وعبدالله جمعة يطلب 7 ملايين جنيه.. واللجنة المؤقتة: «الباب يفوت جمل»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلام عن كواليس جديدة في عملية تجديد عقود اللاعبين التونسي فرجاني ساسي، وعبدالله جمعة.

وتسعى اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، إلى تجديد عقد ساسي لاعب وسط الفريق، خاصة أن التعاقد الحالي ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مسئول داخل القلعة البيضاء قوله إن فرجاني ساسي رحب بالفعل بتجديد تعاقده مع الزمالك والاستمرار مع الفريق، مشيراً إلى أنه أبلغ إدارة النادي بأنه لا يمانع في تجديد عقده ولكنه لم ولن يتنازل عن راتبه السنوي.

وأوضح المصدر أن ساسي اشترط الحصول على ما يقرب من الـ2.5 مليون يورو سنويًا، خالية من الضرائب نظير التجديد للزمالك.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادي ترى أن طلبات اللاعب التونسي "مبالغ فيها وأن المبلغ كبير للغاية"، لافتاً إلى أنه في حالة الموافقة عليه ستشتعل الأجواء داخل الفريق وهو ما تخشاه إدارة النادي.

وأضاف المصدر: "لم ولن نرضخ لضغوط أي لاعب مهما كانت، واللاعب الذى يرغب فى الاستمرار عليه أن يضحي من أجل ظروف النادي، بينما اللاعب الذي لا يقدر ظروف النادي، فأهلا وسهلا برحيله، والباب يفوت جمل."

من ناحية أخرى، كشفت الصحيفة عن كواليس جديدة في التفاوض مع ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عبدالله جمعة، بشأن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، خاصة أنه يتبقى في عقده عام ونصف مع الزمالك، حيث ينتهي بعد نهاية الموسم المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها قوله إن عبدالله جمعة رحب بالفعل بالتجديد للزمالك والاستمرار مع الفريق، إلا أنه اشترط الحصول على 7 ملايين جنيه سنوياً للتوقيع على عقد جديد.

وأضاف المصدر أن جمعة أبلغ أحد المسئولين فى لجنة الكرة، بأنه من اللاعبين الأقل دخلاً في النادي، حيث يرغب في التقدير المادي.

ولفت إلى أن المدير الفني للفريق البرتغالى جايمى باتشيكو، انتقد اللاعب في الفترة الأخيرة بسبب زيادة وزنه رغم وضع برنامجاً تدريبياً شاقاً له، وتحذيره أكثر من مرة، إلا أن وزنه مازال زائداً وبالتالى خرج من التشكيل الأساسي فى بعض المباريات، وهو الأمر الذى أغضب اللاعب.