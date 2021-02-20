شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوافق على دعم المصرى ماليا ويؤكد: الأندية لازم تشتغل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على طلب النادى المصرى بالحصول على دعم مالى يصل إلى 5 ملايين جنيه لعلاج الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها النادى البورسعيدى.

وقال وزير الرياضة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه وافق بالفعل على دعم الأندية الشعبية جميعها وليس المصرى فقط، حيث يتم دعم أسوان والإسماعيلى والاتحاد وكذلك الأهلى والزمالك، فى ظل مساندة الدولة المصرية والوزارة لكل الأندية الشعبية.

وأضاف أشرف صبحى فيما يخص المصرى تم بالفعل الموافقة على صرف الدعم ولكن يتبقى إجراءات التحويل، موضحا أن الدعم أيضا فى مختلف الأقسام، سواء الثانى أو غيره، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الاقتصادى والاستثمارى والأندية الاستثمارية لابد من وجودها أيضا لكن على الأندية الشعبية أن تعمل.

وأشار صبحى إلى أن الوزرة تعمل حالياً على تعديل قانون الرياضة فيما يخص الاستثمار لعمل أريحية للأندية حتى تعمل وتستمر وتنشر شركات وبالتالى تقوم الوزارة بدعم مالى والأندية دعم فكرى أيضا.