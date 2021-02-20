شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الزمالك يهزمن تشامبيون الرحاب فى الجولة الـ 26 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره تشامبيون الرحاب بنتيجة 19/ 14 فى الجولة الـ 26 بدورى العمومى للموسم المحلى 2020 / 2021 فى المباراة التى أقيمت على صالة الأول .

وتشهد باقى مباريات هذه الجولة لقاءات بين كل من: 6 أكتوبر مع الشمس والزهور مع الجزيرة والطيران مع هليوليدو وأصحاب الجياد مع المعادى وسموحة مع مدينة نصر وسبورتنج مع حلوان وهليوبوليس مع الأهلى.

فيما تقام الجولة الـ 27 يوم السبت المقبل بلقاءات بين كل من: هليوليدو مع الشمس و أصحاب الجياد مع الزهور و تسامبيون الرحاب مع 6 أكتوبر و الجزيرة مع مدينة نصر و حلوان مع الطيران و المعادى مع هليوبوليس و منوف مع الزمالك و الأهلى مع سبورتنج.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد منذ قليل إيقاف دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 عقب الجولة الـ 16 المحدد لها يومى الخميس والجمعة المقبلين لمشاركة منتخب الناشئين فى بطولة أفريقيا بالمغرب المقرر إقامتها فى شهر مارس المقبل.

وتشهد مباريات الجولة الـ 16 مواجهات بين كل من، الزهور مع الجزيرة والبنك الأهلى مع هليوبولس والزماك مع الشمس وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش والمعادى مع سموحة وحدائق الأهرام مع سبورتنج و الطيران مع الأهلى.

فيما تشهد الجولة السادسة بدورى المحترفين الرجال المقرر لها الخميس المقبل لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الأوليمبى و الطيران مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الزهور وهليوبوليس مع الزمالك.

عاد دورى محترفى كرة اليد مجددا يوم 5 فبراير الجارى بعد فترة توقف لإستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى اختتمت مؤخرًا.