شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تنتظر مواعيد الدوري الجديدة لإقامة دورة تدربيبة لـ var فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، إقامة دورة ودية للحكام فى تقنية الـvar فى شهر مارس المقبل خلال فترة التوقف الدولى للمنتخبات فى الفترة من 22 إلى 30 مارس المقبل.

ويعلن اتحاد الكرة عن جدول مباريات بطولة الدوري خلال الساعات المقبلة، إلى جانب مباريات دور الـ16 لكأس مصر، وفى حال عدم إقامة أى مباريات خلال فترة التوقف الدولي للمنتخب فى الفترة من 22 إلى 30 مارس سيتم تنظيم دورة var للحكام.

فى سياق متصل، اتفق مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة مع شركة الـvar الإنجليزية على تطبيق التقنية فى عدد من مباريات الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة، من أجل الحكم على التقنية، وفى حال الوصول إلى حلول ترضى الطرفين سيتم البدء فى إجراءات التعاقد معها عن طريق عمل مناقصة.

استقبل الاتحاد المصرى لكرة القدم منذ عدة أيام مندوباً عن إحدى الشركات العالمية المعتمدة لدى الفيفا لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، للاطلاع على أحدث ما طرأ على التقنية عالميا، وهو ما تم تطبيقه مؤخرا بمعرفة الشركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت بالدوحة، وأبدى مندوب الشركة استعدادها للتعاون مع الاتحاد المصرى فيما يتعلق بالتقنية.

كما اتفق مسئولو الجبلاية على استخدام التقنية فى 16 مباراة بالدورى الممتاز للحكم على التقنية والمفاضلة بينها وبين الشركة الحالية لعدم وجود عقد حتى الآن مع الجبلاية والشركة الحالية.