شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد حازم إمام وضم عواد وإسلام جابر لقائمة الزمالك فى رحلة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق المسافرة إلى السنغال مساء اليوم، استعدادا لمواجهة فريق تونجيت، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وشهدت القائمة عودة محمد عواد، وأحمد عيد، وإسلام جابر، فيما غاب عن الرحلة حازم إمام.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف اوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل

وخاض الفريق مرانه اليوم على ملعب النادي في ميت عقبة قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى السنغال على متن طائرة خاصة مساء اليوم.

وتطير بعثة الزمالك إلى السنغال فى السابعة مساء اليوم، السبت، عبر طائرة خاصة، بعدما نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي فى توفير الطائرة رغم أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك، والتى انتهت خلال الساعات الماضية، بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وسوف تغادر بعثة الزمالك من ملعب مباراة تونجيت إلى المطار مباشرة لاستقلال الطائرة الخاصة وبدء رحلة العودة، لتصل للقاهرة فجر يوم الأربعاء المقبل.