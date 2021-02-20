شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الزمالك لرفض مبادرة تبرع الجماهير لتجديد عقد فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المبادرة المقترحة من عدد كبير من جماهير نادى الزمالك، والخاصة بشراء قميص الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، انقساماً فى الرأى داخل اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، ما بين مؤيد للفكرة مع تطويرها وتقنينها، ومعارض لها من الأساس، حيث اقترح بعض الجماهير القيام بشراء قميص ساسى من أجل جمع المبلغ المالى المطلوب لتجديد تعاقد اللاعب.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، أن هناك حالة من الانقسام بسبب هذا المقترح داخل إدارة النادى، حيث جاء الرأى الأول بتأييد الفكرة مع العمل على تطويرها لتصبح بشكل قانونى ويساعد النادى فى زيادة دخله، ما يسهل مهمة التفاوض مع فرجانى ساسى وتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، خاصة أنه من الأعمدة الأساسية بالفريق.

ويأتى الرأى الآخر، وهو الغالب حتى الآن، برفض تلك الفكرة من الأساس، والعمل على زيادة موارد النادى عن طريق المشاريع وتطوير الموارد المتاحة، خاصة أن تلك المبادرة الجماهيرية لن تكون مجدية قدر الإمكان، وستضر سمعة القلعة البيضاء.

ومازالت المفاوضات بين مسئولي الزمالك وساسي مستمرة لتجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الجاري حيث يرغب اللاعب فى البقاء في صفوف الزمالك ولكن له مطالب مادية يسعي لتنفيذها خاصة انه تلقي عروض مغرية كثيرة بمقابل مادي كبير.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، فى المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.