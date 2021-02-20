شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب السلة: إيهاب أمين يعانى من "كسر في الأنف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد مرعي، المدير الفني لمنتخب السلة، تشخيص إصابة إيهاب أمين لاعب المنتخب الذي تعرض لإصابة فى مباراة الرأس الأخضر اليوم.

وحقق المنتخب المصري لكرة السلة فوزا كبيرا على الرأس الأخضر فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2021، وتمكن المنتخب تحت قيادة مدربه أحمد مرعى من الفوز عن جدارة بالمباراة القوية التى أقيمت اليوم السبت على صالة محمد المزالي فى مدينة المنستير التونسية بنتيجة 65/92 .

وقال مرعي خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، "واضح من الأشعة التى أجراها اللاعب إصابته بكسر فى عظمة الأنف، ولم يتم تحديد درجة الكسر ومدة العلاج، وسيتم تحديد ذلك بعد عدة اختبارات".

وأضاف المدير الفني للمنتخب، "إصابة إيهاب أمين خسارة كبيرة، تعرض للضرب فى الوجه بشكل واضح فى مرتين متتاليتين.. كنت لاعبا وأستطيع تحديد إن كانت الضربة عفوية أم لا، أرى أنه هناك شبهة تعمد لضرب إيهاب أمين".