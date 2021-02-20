شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لن نتحمل تكاليف مسحات كورونا ونساهم مع الاتحاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة متعاونة من البداية مع اتحاد الكرة عند استئناف الدورى بشأن مسحات كورونا، وطالما هناك أزمة تتابع وزارة الرياضة مع وزارة الصحة كما تتابع مع الاتحاد أيضا.

وأضاف أشرف صبحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مسحات كورونا تتم للبطولات، أى للدورى وليس للأندية، وبالنسبة لتحمل تكاليفها فالوزارة لا تتحمل بل تساهم وتدرس مع الاتحاد ما سيتم اتخاذه من قرارات.

ورفضت عدد من أندية الدورى حمل تكاليف مسحات كورونا فى مباريات بطولة الدورى مطالبة اتحاد الكرة بتحملها.

من جهته كشف الإعلامى أحمد شوبير أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ستتراجع عن الطلب الذى أرسلته إلى الأندية فى الدورى العام، تطالب فيه كل نادٍ بسداد 3 ملايين جنيه قيمة مسحات كورونا التى خضعت لها الفرق منذ عودة النشاط الرياضى بالموسم الماضى، على الرغم من تأكيد اللجنة الخماسية السابقة أن الاتحاد سيتحمل ثمن تلك المسحات وهو ما شجع الأندية على عودة الدورى.

وأضاف، الاتحاد سيتراجع عن موضوع المسحات حتى لو عمل إيه، والدورى هيتلعب والمسحات هتتعمل ووزارة الرياضة ستتحمل ثمن المسحات.