الارشيف / اخبار الرياضه

تعقيم ملعب جيمخانا قبل خوض تدريبات الأهلي فى تنزانيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم ملعب جيمخانا قبل خوض تدريبات الأهلي فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ملعب «جيمخانا»، الذى يحتضن مران الأهلى الأول فى دار السلام بتنزانيا، عمليات تعقيم مستمرة، وذلك فى إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سيمبا التنزانى، وكلف الجهاز الإدارى أحد مسؤولى المهمات بالبعثة بعملية تعقيم الملعب وأدوات التدريب والكرات، قبل انطلاق المران؛ وذلك حفاظا على سلامة الجميع ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس .

طبيب الأهلى أحمد أبو عبلة حدد عدداً من التحذيرات والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى تنزانيا، ويستعد الأهلى لمواجهة فريق سيمبا التنزانى عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الأهلى جانبا من التدريبات البدنية والجرى حول الملعب، مع بداية المران الأول للفريق فى تنزانيا ظهر اليوم، وذلك تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، فى فقرة استمرت 30 دقيقة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا