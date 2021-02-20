شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم ملعب جيمخانا قبل خوض تدريبات الأهلي فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ملعب «جيمخانا»، الذى يحتضن مران الأهلى الأول فى دار السلام بتنزانيا، عمليات تعقيم مستمرة، وذلك فى إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سيمبا التنزانى، وكلف الجهاز الإدارى أحد مسؤولى المهمات بالبعثة بعملية تعقيم الملعب وأدوات التدريب والكرات، قبل انطلاق المران؛ وذلك حفاظا على سلامة الجميع ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا.

طبيب الأهلى أحمد أبو عبلة حدد عدداً من التحذيرات والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى تنزانيا، ويستعد الأهلى لمواجهة فريق سيمبا التنزانى عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الأهلى جانبا من التدريبات البدنية والجرى حول الملعب، مع بداية المران الأول للفريق فى تنزانيا ظهر اليوم، وذلك تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، فى فقرة استمرت 30 دقيقة.