شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يجتمع مع لاعبى الزمالك قبل رحلة السفر إلى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول أهمية اللقاء المقبل، وأنه سيواجهون فريقا قويا وصعبا على أرضه ولا بد من التركيز للعودة من السنغال بنتيجة إيجابية.

ونقل المدرب للجميع الثقة الكاملة فى إمكانياتهم وقدراتهم، وأنهم جميعا على قدر المسئولية، وقادرون على تخطى عقبة بطل السنغال، ويلتقي الزمالك مع تونجيث السنغالي، في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الزمالك إلى السنغال، اليوم السبت، عبر طائرة خاصة، بعدما نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي فى توفير الطائرة رغم أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك، والتى انتهت خلال الساعات الماضية، بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وسوف تغادر بعثة الزمالك من ملعب مباراة تونجيت إلى المطار مباشرة لاستقلال الطائرة الخاصة وبدء رحلة العودة، لتصل للقاهرة فجر يوم الأربعاء المقبل.

من جهته طلب البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، الحصول على تقرير شامل من جهازه المعاون خلال الساعات القادمة يتضمن دراسة وافية لفريق تونجيث السنغالي بعد مشاهدة معاونيه لمقاطع الفيديو التي حصلوا عليها من جانب الجهاز الإداري لبعض مباريات بطل السنغال على أرضه للتعرف على أرضية الملعب قبل المباراة المرتقبة ودراستها بشكل جيد.

كما طلب باتشيكو، من جهازه المعاون مشاهدة تسجيل مباراة الترجي التونسي وتونجيث التي أقيمت السبت الماضى، وحسمها بطل تونس بنتيجة 2-1، بهدف دراسة الفريق السنغالي بشكل جيد والوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه.