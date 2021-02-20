شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لمصطفى فتحى ومحمود عزت فى سموحة استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائى مصطفى فتحى ومحمود عزت لاعبا فريق سموحة السكندرى لبرنامج تأهيلى تحت إشرف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهما من أجل مواجهة المصرى البورسعيدى بعد غد الاثنين فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق سموحة السكندرى نظيره المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وتألق مصطفى فتحى صانع ألعاب فريق الزمالك والمعار لفريق سموحة السكندرى لنهاية الموسم الحالى، حيث تمكن من إحراز اهداف حاسمة قادت الفريق السكندرى للفوز فى الكثير من المباريات .

تحدث أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن مباراة المصري المرتقبة، "المصري فريق كبير جداً والمباريات كلها صعبة وكل الفرق مستعدة وبعضها حقق مفاجآت بالدوري، ونتمنى الخروج بنتيجة إيجابية من هذا اللقاء، و20 نقطة ستنقلنا إلى مستوى آخر.

وقال مدرب سموحة ، إن على غزال ما زال لديه الكثير ليقدمه معنا، ولكنه تأثر في البداية بكورونا، ولكن دوره مؤثر جداً معنا خاصة مع ضغط المباريات تحتاج دائماً للاعبين أصحاب الخبرات.