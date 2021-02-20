شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشارك فى مباراة كرة قدم بالمهرجان المتكامل لاتحاد مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشباب المشارك بالمهرجان المتكامل لاتحاد مراكز شباب مصر، في مباراة كرة قدم خماسية استعراضية، وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بوجوده وسط شباب مراكز شباب مصر حول أحد المشروعات القومية العملاقة التى تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود قاطرة التنمية بالبلاد فى مختلف القطاعات .

وتقام فعاليات المهرجان المتكامل للاتحاد العام لمراكز شباب مصر تحت شعار "شباب مصر على أرض الانجازات "، والذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات ، والاتحاد المصري للالعاب الالكترونية ، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي .

قاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المئات من الشباب فى ماراثون للمشي ، وذلك قبيل افتتاح فعاليات المهرجان المتكامل للاتحاد العام لمراكز شباب مصر تحت شعار "شباب مصر على أرض الإنجازات".

وينظم المهرجان الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات ، والاتحاد المصري للالعاب الالكترونية ، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي.



وزير الرياضة فى مباراة إستعراضية



وزير الرياضة فى المباراة الإستعراضية 2



وزير الرياضة فى جانب من المباراة الإستعراضية

ويشهد فعاليات المهرجان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشاركة شباب وفتيات مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية ولفيف من الإعلاميين.