شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يهنئ محمد عبد المنصف بعيد ميلاده بعد 14 يوماً.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على توجيه رسالة خاصة لمحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، الذى احتفل بعيد ميلاده، وأرسل ساسى مقطع فيديو هنأ خلاله "أوسة" بعيد ميلاده قائلاً: "أوسة حبيبى كل سنة وأنت طيب، وعقبال مليون سنة، ربنا يوفقك وتكسر الدنيا".

محمد عبد المنصف ولد فى السادس من فبراير 1977، ولعب لخمسة أندية بالدورى العام، هى: الزمالك، إنبى، الاتحاد السكندرى، الجونة ووادى دجلة، وبدأ "أوسة" مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس الأبيض مسيرة طويلة مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وتوج عبد المنصف مع الزمالك بالعديد من البطولات، حيث حصد لقب الدورى 3 مرات فى المواسم 2000-2001 ، 2002-2003 ، 2003-2004، كما حقق لقب كأس مصر 3 مرات أيضا 2000، 2002 ، 2008، وكأس السوبر المصرى مرتين 2001، 2002، ودورى أبطال إفريقيا مرة عام 2002، والسوبر الإفريقى مرة عام 2003، وكأس الكؤوس الإفريقية 2000، وكأس العالم العربى للأندية 2003، وكأس السوبر المصرى السعودى 2003.

ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2020-2021، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 44 عامًا ، ويخوض موسمه الـ25 في البطولة، كما أنه تخطى حاجز الـ400 مباراة رفقة خمسة فرق.

وحطم الأسطورة محمد عبد المنصف الرقم القياسى الذى سبق وحققه أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق، حيث سجل "أوسة" رقما قياسيا جديدا بمشاركته فى 25 موسم متتالى، بمجرد ظهوره فى مواجهة البنك الأهلى فى أولى جولات الموسم الجديد لبطولة الدورى المصرى 2021/2020 ، معززا رقمه كأكثر لاعب شارك فى عدد من مواسم الدورى تاريخيا.