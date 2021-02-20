شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت قضية محمود عبد المنعم كهربا والمريخ السوداني الكثيريين خلال الفترة الماضية بعدما خرجت تقارير صحفية سودانية تُشير إلى أن المريخ وجه قرر تقديم شكوى رسمية ضد كهربا للإتحاد الأفريقي بدعوى العنصرية التى صدرت من لاعب الأهلي تجاه نظيره في المريخ خلال مباراة الفريقين الأخيرة ببطولة أفريقيا التى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

في التقرير التالي ، نرصد أهم المعلومات الخاصة ببما اثثير حول قضية كهربا والعنصرية:

س: ما حقيقة تقديم المريخ شكوى رسمية ضد كهربا بدعوى العنصرية؟

ج: تقارير صحفية سودانية قالت إن المريخ ينوي تقديم شكوى رسمية ضد الأهلي ولاعبه كهربا بدعوى قيام لاعب الأهلي بتصرفات عنصرية ضد لاعب المريخ.

س: هل خرج تعليق رسمي من المريخ حيال هذه الأزمة؟

ج: المريخ نفي هذه الأزمة ، حيث أكد أحمد مختار عضو مجلس إدارة المريخ في تصريحات صحفية أن ناديه لم يفكر في تقديم شكوى رسمية ضد الأهلي بخصوص واقعة كهربا.

س: ماذا عن موقف الأهلي من هذه الأزمة؟

ج: الاهلي أعلن عبر محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي أن أحداً من مسئولو المريخ لم يتحدث مع القلعة الحمراء في هذه القضية وأن علاقة الأهلي ببطل السودان رائعة ولا يوجد ما يعكر صفوها بدليل أن مسئولى المريخ أهدوا الأهلي درع خاص بالنادي للأهلي عقب المباراة كما أقدم الأهلي على نفس التصرف.

س: هل تحدث كهربا عل هذه الأمة؟

ج: لم يتحدث كهربا في هذا الأمر تماماً ولم يكشف عما حدث لكن إدارة الأهلي أكدت أن الموضوع مجرد إجتهادات صحفية لا وجود لها على أرض الواقع.

س: ماذا عن تصريحات المريخ عقب مباراة الأهلي؟

ج: التصريحات التى خرجت من إدارة المريخ إيجابية وقوية ضد إدارة الأهلي خاصة بعدما قام الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي ،بالإطمئنان على اثنين من عناصر الفريق السوداني الشقيق.

وقال أبو عبلة إنه تابع حالة اثنين من لاعبي فريق المريخ بعدما فوجئ بطبيب الفريق السوداني محمد كمال يطلب منه التدخل في فحص اثنين من لاعبي فريق المريخ عقب نهاية المباراة، واستكمل: «بعد التواصل مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قمنا بنقل ثنائي الفريق لأحد المستشفيات، وقاموا بإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة؛ حتى رافقا بعثة الفريق السوداني الشقيق».



وأكد أبو عبلة أنه حرص على التواصل مع الطبيب السوداني؛ للاطمئنان على حالة ثنائي الفريق، والتأكيد على العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين.