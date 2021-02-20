شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 20 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها المدير التنفيذى لاتحاد جنوب أفريقيا يكشف خطة تكريم موسيماني ورفض قرار الكاف، 10 أيام تأهيل تفصل السعيد وفتحى والشيخ عن العودة لبيراميدز.

10 أيام تأهيل تفصل السعيد وفتحى والشيخ عن العودة لبيراميدز

مازالت الإصابة تحرم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من جهود الثلاثى عبد الله السعيد وأحمد فتحى وأحمد الشيخ، حيث لم يتماثل أى منهم للشفاء منذ تعرضهم للإصابة، ليستمر غيابهم عن صفوف الفريق قبل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان، المقرر لها غدًا الأحد باستاد الدفاع الجوى، فى إياب دور الـ 32 التكميلى بالكونفدرالية الأفريقية.

المدير التنفيذى لاتحاد جنوب أفريقيا يكشف خطة تكريم موسيماني ورفض قرار الكاف

كشف تيبوجو مونتلانت، المدير التنفيذى لاتحاد جنوب أفريقيا، عن نية الاتحاد لتكريم الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلي، على إنجازاته الأخيرة مع الفريق الأحمر وآخرها حصد برونزية كأس العالم للأندية بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يجهز أوراق إنشاء محال بيع القمصان للحصول على الموافقات المطلوبة يستعد مسئولو نادي الزمالك، فى الوقت الحالي، لتطبيق فكرة إنشاء محال خاصة بالفريق الأول لكرة القدم لبيع قمصان اللاعبين للجماهير الراغبة فى ذلك بهدف زيادة موارد النادى الفترة المقبلة. أمير عزمى وإسلام يوسف فى الجهاز المعاون لخالد جلال بالبنك الأهلى استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على اختيار الجهاز المعاون لقيادة الفريق فى المرحلة المقبلة بعد توليه القيادة الفنية خلفا لمحمد يوسف الذى تمت إقالته من قبل مجلس إدارة النادى بسبب سوء النتائج، وجاء الجهاز المعاون كالتالى: أمير عزمى مجاهد مدربا عاما ووائل الجندى مدربا مساعدا وإسلام يوسف مدرب حراس مرمى أحمد عز طبيب للفريق، ويقود خالد جلال المدير الفنى الجديد لفريق البنك الأهلى الجديد المران الأول له مع الفريق اليوم السبت .

اتحاد الكرة يتفق مع شركة الـvar الإنجليزية على تطبيق التقنية فى 16 مباراة

اتفق مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة مع شركة الـvar الإنجليزية على تطبيق التقنية فى عدد من مباريات الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة، من أجل الحكم على التقنية، وفى حال الوصول إلى حلول ترضى الطرفين سيتم البدء فى إجراءات التعاقد معها عن طريق عمل مناقصة.