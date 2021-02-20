شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية تنهى كافة الاستعدادات بنادى الصيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية كافة الاستعدادات المتعلقة بالملاعب المستضيفة للمنافسات بنادى الصيد الرياضي – فرع 6 أكتوبر فى إطار الجاهزية لانطلاق البطولة، استعدادا لانطلاق بطولة "الخرطوش" التى تستضيفها مصر فى الفترة من 22 فبراير الجاري حتى 4 مارس المقبل.

يشارك فى البطولة اللاعبون المصنفون عالمياً من 32 دولة مختلفة، يتنافسون فى مسابقات الرماية خرطوش "الاسكيت والتراب" على مدار أيام البطولة، من خلال مسابقات فردى، وفرق رجال، وفرق سيدات، ومختلط.



جانب من إستعدادت الرماية



إستعدادت الرماية



جانب أخر من إستعدادت الرماية

وفى إطار المتابعة الدورية لكافة تفاصيل العملية التنظيمية للبطولة، يقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومجدى لطفى مدير البطولة؛ للاطمئنان على كافة التجهيزات والاستعدادات تمهيداً لانطلاق البطولة بعد غد الأثنين.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى تضافر كافة الجهود من أجل مواصلة نجاح مصر فى استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبري بدعم القيادة السياسية وجهود الحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة تنسيقاً مع الاتحادات الرياضية المختلفة فى رسالة تؤكد قدرة مصر على التفوق والتميز على المستوى التنظيمي لمختلف البطولات، مع وضع صحة وسلامة اللاعبين المشاركين فى تلك البطولات فى مقدمة الأولويات من خلال تطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للجنة المنظمة للبطولة بالقيام بدورها على أكمل وجه للخروج بالبطولة فى أبهي صورة على المستوي التنظمي، وكذا التوفيق للاعبي المنتخب المصري المشاركين فى منافسات البطولة وتقديم أداء متميز يؤكد تطور رياضة الرماية فى مصر ، وقدرة لاعبيها على تحقيق الانجازات فى مختلف المحافل الدولية.