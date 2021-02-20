شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف سر غياب حازم إمام عن رحلة الزمالك للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف الخليج 365 سبب غياب حازم إمام، ظهير أيمن الزمالك، عن رحلة الفريق الأبيض إلى السنغال، استعدادا لمواجهة تونجيت فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأعلن البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، قائمة اللاعبين المسافرة إلى السنغال بدون حازم إمام، حيث ضمت 23 لاعبا هم :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف اوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل

وأثار غياب حازم إمام عن قائمة الزمالك العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنه شارك في المباريات الأخيرة وظهر بمستوى متميز، لذا حرص ”الخليج 365” على التواصل مع مصدر مطلع داخل جهاز الزمالك لمعرفة سر غياب الظهير الأيمن.

وقال المصدر الزملكاوي، إن حازم إمام شعر بإجهاد شديد خلال الساعات الماضية، لذا فضل الجهاز الفني إراحته وعدم اصطحابه لرحلة السنغال، خاصة أنه يتوقع أن تكون الرحلة شاقة بسبب طول السفر، بالإضافة لوجود ثنائي جاهز لقيادة الجبهة اليمني هما التونسي حمزة المثلوثي واللاعب الصاعد أحمد عيد.

وتطير بعثة الزمالك إلى السنغال فى السابعة مساء اليوم، عبر طائرة خاصة من مطار القاهرة الدولي، وطلب جهاز الكرة بالزمالك من إدارة فندق الإقامة بالسنغال، فرض حظر كامل على البعثة البيضاء، طوال فترة تواجدها بالفندق، بداية من فجر غدا الأحد وحتى مساء الثلاثاء المقبل لحين خوض اللقاء.