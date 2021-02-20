شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأول فى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول داخل معسكره المقام حالياً في تنزانيا، استعداداً للقاء الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والذى يجمعه بفريق سيمبا التنزاني، ونشرت صفحة الأهلي عبر فيس بوك صوراً من مران الفريق وعلقت "حماس مالي العيون".



اكرم توفيق



الاهلي



ايمن اشرف



محمد الشناوي



مران الاهلى

وحرص السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر فى تنزانيا، على حضور مران الأهلي الأول فى دار السلام استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، واستقبل محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا السفير المصرى وأعضاء السفارة الذين حرصوا على متابعة مران الفريق؛ للشد من أزره قبل مواجهة سيمبا.

وكان السفير المصري فى تنزانيا محمد جابر أبو الوفا قد حرص على استقبال بعثة الأهلي في مطار دار السلام أمس فور وصولها، وقام وطاقم السفارة بتسهيل كافة إجراءات خروج البعثة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي مرانه الأول في تنزانيا اليوم على ملعب «جيمخانا» الذي يبعد 10دقائق من فندق إقامة بعثة الفريق في تنزانيا، وانطلق المران في الواحدة ظهر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة؛ بمحاضرة فنية لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق؛ استمرت لمدة 10 دقائق في أرض الملعب.

في شأن آخر، أجرى الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، اتصالا هاتفيا أمس، الجمعة، بالدكتور محمد كمال، طبيب فريق المريخ السوداني؛ للاطمئنان على اثنين من عناصر الفريق السودانى الشقيق، وقال أبو عبلة إنه متابع لحالة اثنين من لاعبى فريق المريخ السودانى منذ انتهاء مباراة الفريقين مساء الثلاثاء الماضى فى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح أبو عبلة أنه فوجئ بطبيب الفريق السودانى محمد كمال يطلب منه التدخل لفحص اثنين من لاعبى فريق المريخ عقب نهاية المباراة، قائلا، "بعد التواصل مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قمنا بنقل ثنائى الفريق لأحد المستشفيات، وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة؛ حتى رافقا بعثة الفريق السودانى الشقيق».

وأكد أبو عبلة أنه حرص على التواصل مع الطبيب السوداني؛ للاطمئنان على حالة ثنائى الفريق، والتأكيد على العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين.