شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى تعليقا على أداء الأهلي مع موسيماني: اللى عايز متعة يروح السيرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، على أداء النادى الأهلى تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، وقال أحمد سامى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "لا أحب تقييم المدربين، لكن نتائج موسيمانى حتى الآن رائعة جدا، وكل البطولات التى شارك فيها حصل عليها".

وأضاف مدرب سموحة، فيما يخص الأداء الأمور ستتحسن بشكل تدريجى مع المكسب، وأريد أن أوضح أمراً، فيما يتعلق بالكرة الحلوة "دى مبقتش موجوده زى زمان خلاص لو عايز تشوف كورة حلوة على طول يبقى الكلام ده فى السيرك".

وتابع سامى، "بالنسبة لى موسيمانى يسير بخطى ثابتة مع الأهلى وفى النهاية المحصلة أن موسيمانى بيكسب كل النتائج التى يكون الفريق مطالبا بها".

من ناحية أخرى، احتفل الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلي، بقيادته للمارد الأحمر فى 25 مباراة بمختلف المسابقات، منذ تعاقده مع القلعة الحمراء فى نهاية الموسم الماضى بعد رحيل السويسرى رينيه فايلر، وكتب موسيمانى عبر حسابه الشخصى على تويتر، "25 مباراة مذهلة فى جميع المسابقات فى 5 أشهر فقط، لقد تعلمنا الكثير ما يجعلنا أقوى وأفضل، فخور جداً بالفريق".

وتحت قيادة الجنوب أفريقي، حصد النادى الأهلى الثلاثية التاريخية، بعدما جمع بين الدورى العام وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية، ولم يتذوق المارد الأحمر طعم الهزيمة إلى أمام العملاق الأوروبى بايرن ميونخ فى نصف نهائى كأٍ العالم للأندية بهدفين نظيفين، وتعادل الأحمر فقط مع البنك الأهلى ووادى دجلة، وحقق الفوز فى باقى المباريات.