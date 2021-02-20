شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاده الـ39.. عماد متعب يروى ذكريات الأهداف القاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترك عماد متعب تاريخا طويلا من الإنجازات والنجاحات التى كتبها التاريخ في سجلاته فهو واحداً من أهم المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، وفي عيد ميلاده اليوم ،السبت، الموافق 20 فبراير نرصد حكاية متعب مع الأهداف القاتلة حسبما رواها نجم الأهلي ومنتتخب مصر الأسبق على لسانه في أحد أحاديثه الإعلامية:

أول أهداف متعب القاتلة كانت في أمم أفريقيا للشباب 2003، حيث المباراة النهائية للبطولة التى أقيمت أمام كوت ديفوار ونجح متعب في تسجيل هدف قاتل قاد مصر لحصد اللقب بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3/3 .

وتابع متعب، في موسم 2004/2005 حصل الأهلي على ركلة جزاء أمام حرس الحدود، وكانت النتيجة تشير للتعادل وأحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي وسجلتها في الوقت القاتل رغم أنني كنت صغير السن..و نفس الأمر أمام بلدية المحلة، لكن الفارق انني من تسبب في الحصول على ركلة جزاء بعد الدقيقة 90، ونجحت في إحراز الهدف وفاز الأهلي".

في دوري أبطال أفريقيا وتحديداً في موسم 2005 قال متعب أنه سجل هدفا أمام أياكس الجنوب أفريقي..ثم عاد وسجل هدفاً قاتلاً في مرمى الرجاء المغربي في الدقيقة 92 بالنسخة ذاتها ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما سجل القناص هدفاً في مرمى المصري بالدوري عام 2006 بعد الـ90 دقيقة ، كما سجل هدفاً حاسماً في مباراة انبي ليفوز الأهلي 2/1.

وتحدث مهاجم الأهلي السابق عن هدفه في الاتحاد السكندري 2007 ، قائلاً: كان له طابع خاص، لأن جوزيه كان موقوفا ويجلس بالمدرجات، وعندما سجلت بعد الدقيقة 90 ذهبت لأحتفل مع جوزيه في المدرجات.

في الدوري السعودي سجل متعب هدفاً قاتلاً مع فريقه السابق الإتحاد، قال عنه : "الدربي في السعودية بين الأهلي والاتحاد، سجلت هدفا قاتلا للاتحاد بقدمي اليسرى بشكل جيد.

وكشف متعب كواليس هدفه الشهير في الجزائر مع منتخب مصر بتصفيات مونديال 2010، قائلاً: "هدف الجزائر لا ينسى بكل تأكيد.

وواصل "أكثر مرة أرى فيها الجماهير بالملعب، لم يشعر أحد باليأس ..الجميع ينتظر الهدف الثاني، مدافعو الجزائر كانوا لا يراقبوني، تلقيت كرة عرضية من سيد معوض وسجلت الهدف".

وروى مهاجم الأهلي كواليس هدفه بكأس الكونفيدرالية ، قائلاً: سجلت الهدف في سيو سبورت وهو الهدف الذي قاد الأهلي للتتويج بالكونفيدرالية لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية، الحكم احتسب 6 دقائق وسجلت في الدقيقة 95".

وعن هدف كأس السوبر عام 2015 "مباراة وفاق سطيف في كأس السوبر قال متعب : "كنا نلعب مباراة قوية في الجزائر .. الأهلي متأخر بهدف ونجحت في تسجيل هدف قاتل لكننا خسرنا اللقب في النهاية للأسف".